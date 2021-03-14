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Стильные «умные» часы Motorola продают с большой скидкой
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Яндекс.Маркет предлагает «умные» часы Motorola Moto 360 3rd Gen 2020 по выгодной цене. Акция действует по промокоду.
Выгоднее всего будет купить часы в цвете rose gold. Сейчас на Яндекс.Маркете их цена указана как 19 990 рублей. Если добавить часы в корзину и применить промокод «AVAIL17» (либо он применится сам), стоимость Motorola Moto 360 3rd Gen 2020 составит 16 010 рублей.
Часы оснащены AMOLED-экраном диагональю 1,2 дюйма. Встроенной памяти у них 8 ГБ. Устройство может вести мониторинг калорий и физической активности. Имеет акселерометр, гироскоп, датчик освещённости и встроенный пульсометр. Время работы в активном режиме составляет 24 часа. В комплекте с часами также идут в комплекте 2 ремешка (силикон + кожа).