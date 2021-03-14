Стильные «умные» часы Motorola продают с большой скидкой

Выгоднее всего будет купить часы в цвете rose gold. Сейчас на Яндекс.Маркете их цена указана как 19 990 рублей. Если добавить часы в корзину и применить промокод «AVAIL17» (либо он применится сам), стоимость Motorola Moto 360 3rd Gen 2020 составит 16 010 рублей.