Стимуляция мозга помогла мужчине с тяжёлой депрессией впервые порадоваться

Исследование провела группа учёных из Университета Миннесоты и других вузов. Они разработали персонализированный подход: сначала сделали подробное МРТ-сканирование, чтобы точно определить, какие зоны мозга связаны с депрессией именно у этого пациента. Затем хирургически установили электроды и начали подавать слабые импульсы в разные области.

Когда стимуляция затронула так называемую «сеть пассивного режима», связанную с внутренними мыслями, пациент неожиданно расплакался от счастья. Другие зоны давали эффект спокойствия или улучшения концентрации.

Лечение продолжалось ежедневно небольшими сессиями. Через семь недель у мужчины исчезли суицидальные мысли, через шесть месяцев состояние заметно улучшилось, а к девяти месяцам наступила полная ремиссия. Этот эффект сохраняется уже два года.

Учёные уже провели вторую имплантацию и готовятся к клиническим испытаниям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.