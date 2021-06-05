Часы Apple шестой серии поставляются с OLED-дисплеем яркостью 1000 нит. Компании удалось сделать это поколение Apple Watch тоньше на 0,3 мм. Динамик тоже улучшился — купертиновцы утверждают, что он стал на 50% громче. Ёмкость аккумулятора увеличилась ненамного — на 7,8 мАч.

В России цены на Apple Watch Series 6 начинаются с 36 990 рублей.