Фитнес и здоровье
Сегодня в 14:31
Стоимость производства часов Apple оказалась почти на 70% меньше магазинной ценыВ России они стоят около 37 тысяч рублей
Аналитики Counterpoint изучили стоимость производства Apple Watch Series 6. Оказалось, что для компании действительно выгодны изготовление и продажа этих часов.
Производство Watch Series 6 стоит Apple около $136 за штуку. Процессор, дисплей, датчики и корпус вместе стоят на 68% меньше, чем готовые часы в магазине. Ниже можно увидеть более подробный анализ используемых материалов:
Counterpoint
Часы Apple шестой серии поставляются с OLED-дисплеем яркостью 1000 нит. Компании удалось сделать это поколение Apple Watch тоньше на 0,3 мм. Динамик тоже улучшился — купертиновцы утверждают, что он стал на 50% громче. Ёмкость аккумулятора увеличилась ненамного — на 7,8 мАч.
В России цены на Apple Watch Series 6 начинаются с 36 990 рублей.