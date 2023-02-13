Стоимость здоровой еды оказалась главным препятствием на пути к ЗОЖ

В целом, для сердечно-сосудистого здоровья важно есть любые фрукты. Поэтому выбирайте сезонные и те, что в вашем регионе стоят дешевле всего.

Опрос также показал, что некоторые американцы не знают, какие диеты являются самыми полезными для их сердца. 10% респондентов даже выбрали фастфуд в качестве полезной для сердца пищи. Кроме того, 45% опрошенных признались, что покупают фастфуд не реже одного раза в неделю.

Эксперты также добавили, что одного правильного питания недостаточно для здоровья. Важна и физическая активность. Причём достаточно даже просто ходьбы.