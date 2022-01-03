Стоит ли бояться продуктов с пищевыми добавками

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Стоит ли бояться продуктов с пищевыми добавкамиТак называемыми «ешками»
Некоторые считают, что добавки и красители, которые есть в составе различных продуктов, вредят здоровью. Заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» Владимир Бессонов рассказал, стоит ли бояться этого.
По его словам, нужно смотреть не на добавки-«ешки» (Е100-182, например), а на дату изготовления, условия хранения и срок годности товара. Бессонов утверждает, что наличие пищевых добавок само по себе не является поводом для беспокойства.
«Не знаю, откуда люди взяли, что есть "натуральные" продукты и "синтетические". Как такое может быть, если мы живём на одной планете и все элементы — её производные?», — отметил эксперт.
Он привёл такой пример: когда хозяйки смешивают уксус и соду и делают тесто, они, сами того не понимая, взаимодействуют с «ешками»: Е260 и Е500 для получения Е262. А лимонная кислота (Е330) производится из лимона.
Источник: РИА Новости