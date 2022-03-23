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Стоит ли лечить постковидную головную боль

И да и нет
Справиться с коронавирусом – это еще полбеды, потому что у некоторых людей вскоре начинает развиваться головная боль. О том, что это за боли и что с ними делать рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.
Стоит ли лечить постковидную головную боль

По ее словам, после перенесенного коронавируса 47% пациентов жалуются на головную боль.

Те, кто был хорошо знаком с головными болями и до коронавирусной инфекции, отмечают изменение характера болей. Они начинают возникать чаще, становятся более интенсивными

Ольга Малиновская
Врач клинической лабораторной диагностики

Если говорить про симптоматику, то пациенты описывают эту боль как постоянную, а болезненные ощущения, которые похожи на мигрень, сопровождаются повышенной чувствительностью к звукам, свету и запахам.

Но Малиновская отметила, что судя по накопленной статистике, все эти болевые ощущения проходят после пары месяцев и не требуют специфического лечения. Однако у каждого девятого, эти же симптомы сохраняются и до полугода, уточнила специалист

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