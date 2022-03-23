Стоит ли лечить постковидную головную боль

Если говорить про симптоматику, то пациенты описывают эту боль как постоянную, а болезненные ощущения, которые похожи на мигрень, сопровождаются повышенной чувствительностью к звукам, свету и запахам.

Но Малиновская отметила, что судя по накопленной статистике, все эти болевые ощущения проходят после пары месяцев и не требуют специфического лечения. Однако у каждого девятого, эти же симптомы сохраняются и до полугода, уточнила специалист

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