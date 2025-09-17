Стоит ли покупать новые Apple Watch, если есть старые, ответили в Gizmodo

Главные нововведения — Sleep Score и уведомления о гипертонии. Sleep Score анализирует продолжительность сна, время отхода ко сну и прерывания, выводя оценку и рекомендации. Функция доступна на всех новых моделях и в watchOS 26 для владельцев Series 6 и новее, SE 2 и Ultra 2 и выше.

Уведомления о гипертонии (только Series 11 и Ultra 3) используют данные оптического датчика сердца и алгоритмы машинного обучения для выявления возможного высокого давления. Сигналы приходят только при риске. Функция бесплатна для владельцев Series 9 и Ultra 2+ после обновления.

Если у вас уже есть Apple Watch Series 6 и выше, SE 2 или Ultra 2+, Sleep Score и уведомления о гипертонии можно получить просто обновив watchOS, без покупки новой модели, пишет эксперт. Покупка нового Apple Watch имеет смысл, только если нужны дополнительные функции, улучшенный дисплей или более долгий срок работы батареи.