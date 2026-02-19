Почему так происходит? Ученые называют три основные причины. Во-первых, разрушенные зубы вызывают хроническое воспаление, которое вредит всему организму. Во-вторых, без зубов человек хуже пережевывает пищу, недополучает полезные вещества и слабеет. В-третьих, состояние полости рта часто отражает общие проблемы со здоровьем.

