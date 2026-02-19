Стоматолог — о связи состояния зубов и риска смерти у пожилыхЯпонские ученые нашли интересные «совпадения»
Исследователи разделили зубы на четыре категории: отсутствующие, здоровые, запломбированные и разрушенные. Оказалось, что у людей со здоровыми и вылеченными зубами риск смерти значительно ниже. А вот большое количество отсутствующих или разрушенных зубов, наоборот, связано с повышенным риском уйти из жизни раньше.
Особенно примечательно, что общее количество здоровых и пломбированных зубов оказалось более точным предиктором смертности от всех причин, чем суммарный учёт всех категорий зубов, а точнее здоровых, пломбированных и разрушенных.
Почему так происходит? Ученые называют три основные причины. Во-первых, разрушенные зубы вызывают хроническое воспаление, которое вредит всему организму. Во-вторых, без зубов человек хуже пережевывает пищу, недополучает полезные вещества и слабеет. В-третьих, состояние полости рта часто отражает общие проблемы со здоровьем.
