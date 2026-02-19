Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 февраля 2026, 15:44
Стоматолог — о связи состояния зубов и риска смерти у пожилых

Японские ученые нашли интересные «совпадения»
Здоровье зубов — это не только красивая улыбка, но и важный показатель того, как долго сможет прожить человек. К такому выводу пришли ученые из Университета Осаки. Они изучили данные почти 200 тысяч пожилых японцев в возрасте от 75 лет и старше. Исследование оценил Залим Кудаев, основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день».
Исследователи разделили зубы на четыре категории: отсутствующие, здоровые, запломбированные и разрушенные. Оказалось, что у людей со здоровыми и вылеченными зубами риск смерти значительно ниже. А вот большое количество отсутствующих или разрушенных зубов, наоборот, связано с повышенным риском уйти из жизни раньше.

Особенно примечательно, что общее количество здоровых и пломбированных зубов оказалось более точным предиктором смертности от всех причин, чем суммарный учёт всех категорий зубов, а точнее здоровых, пломбированных и разрушенных.

Залим Кудаев
Основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день»

Почему так происходит? Ученые называют три основные причины. Во-первых, разрушенные зубы вызывают хроническое воспаление, которое вредит всему организму. Во-вторых, без зубов человек хуже пережевывает пищу, недополучает полезные вещества и слабеет. В-третьих, состояние полости рта часто отражает общие проблемы со здоровьем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:«Зубы за один день»
Автор:Максим Многословный
