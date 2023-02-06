Стоматолог объяснил, чем вредна жвачка

21:15, 06 февраля 2023
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Стоматолог объяснил, чем вредна жвачкаИ не только для зубов
Стоматолог Алена Бубнова рассказала, как жевательная резинка может повлиять на здоровье зубов и желудочно-кишечного тракта.
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«Употребление жвачек может привести к перенапряжению жевательных мышц, быстрому изнашиванию пломб и отколу различных ортодонтических аппаратов», — сказала стоматолог.
Кроме того, жвачка увеличивает количество выделяемого желудочного сока. Не стоит её жевать её на голодный желудок. Также Бубнова посоветовала не жвать изделие более семи минут.