Фитнес и здоровье
21:15, 06 февраля 2023
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Стоматолог объяснил, чем вредна жвачка

И не только для зубов

Стоматолог Алена Бубнова рассказала, как жевательная резинка может повлиять на здоровье зубов и желудочно-кишечного тракта.

Стоматолог объяснил, чем вредна жвачка

Фото: Unsplash

«Употребление жвачек может привести к перенапряжению жевательных мышц, быстрому изнашиванию пломб и отколу различных ортодонтических аппаратов», — сказала стоматолог.

Кроме того, жвачка увеличивает количество выделяемого желудочного сока. Не стоит её жевать её на голодный желудок. Также Бубнова посоветовала не жвать изделие более семи минут.

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