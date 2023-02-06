Стоматолог объяснил, чем вредна жвачка

«Употребление жвачек может привести к перенапряжению жевательных мышц, быстрому изнашиванию пломб и отколу различных ортодонтических аппаратов», — сказала стоматолог.

Кроме того, жвачка увеличивает количество выделяемого желудочного сока. Не стоит её жевать её на голодный желудок. Также Бубнова посоветовала не жвать изделие более семи минут.