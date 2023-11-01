Стоматолог перечислил лучшие и худшие методы отбеливания зубов

Худшие методы

Полоскание рта маслом. Иногда рекомендуется полоскать рот одной столовой ложкой масла в течение 20 минут. Считается, что это избавляет от бактерий и токсинов, но нет доказательств, что масло отбеливает зубы.

Пищевая сода. Она совсем неэффективна в плане отбеливания и может повредить зубную эмаль.

Уголь. Древесный уголь - популярный выбор для естественного отбеливания зубов. Однако он способен повредить эмаль.

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