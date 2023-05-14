Стоматолог перечислила симптомы рака полости рта

Курение и чрезмерное употребление алкоголя являются основными факторами, способствующими развитию рака полости рта, увеличивая риск в 30 раз. К другим факторам относятся неправильное питание и частое пребывание на солнце.

Миддлтон подчеркнула важность распознавания симптомов, таких как шишки или припухлости во рту, челюсти или шее, трудности с глотанием или движением челюсти или языка, хроническая боль в горле или охриплость, длящаяся более шести недель, незажившие язвы или пятна во рту после трех недель, онемение во рту или на языке, ощущение, что что-то застряло в горле, и необъяснимая потеря зубов.

Миддлтон призвала всех, кто испытывает подобные симптомы более трех недель, обратиться за профессиональной помощью. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.

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