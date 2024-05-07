Стоматолог рассказал, из чего состоят зубы и как их лучше всего защитить от разрушения

Зубы человека сами по себе очень долговечны, а также очень прочно крепятся к челюсти. Участвуют в этой фиксации шесть разных тканей.

Сам же секрет долговечности зубов кроется в эмали, дентине и пульпе. Эмаль представляет собой защитную оболочку, которая покрывает видимую часть зуба над десной. Эмаль содержит много минералов и является самой твёрдой тканью в нашем организме.

В эмали нет клеток, кровеносных сосудов или нервов. Также она не регенерирует. То есть если она разрушится из-за гниения или сломается, то восстановить её уже нельзя. Наконец, именно с эмали начинается разрушение зуба.