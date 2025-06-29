Стоматолог рассказал россиянам, чем опасен неправильный прикус

По его словам, нарушения прикуса могут затруднять дыхание через нос, что негативно сказывается на мозге и речи. Также прикус влияет на жевание — пища плохо перерабатывается, а это может привести к проблемам с желудком и нехватке питательных веществ.

Из-за неправильного смыкания зубов чаще возникает кариес, трещины и даже потеря зубов. У взрослых при этом быстрее стирается зубная эмаль, что требует сложного лечения и протезирования.

Кроме того, прикус влияет на внешность и самооценку. Люди с заметными проблемами часто стесняются улыбаться и испытывают психологический дискомфорт.

Стоматолог также отметил, что при неправильном прикусе труднее ухаживать за зубами, а это увеличивает риск воспалений дёсен и других заболеваний рта.

Врач советует не откладывать визит к специалисту — чем раньше начать лечение.

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