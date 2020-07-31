Стоматолог рассказала об опасности частой чистки зубов

По словам врача, частая чистка зубов на самом деле не предотвращает кариес. Она назвала это опасным заблуждением и отметила, что достаточно чистить зубы два-три раза в сутки. «Если делать это чаще, риск повреждения шеек зуба увеличивается во много раз, а это кариесу только на руку», — добавила стоматолог.

Также ошибочно утверждение, будто от кариеса может защитить жевательная резинка. Дело в том, что в жвачке чаще всего содержится сахар, а ещё долгое жевание может вызвать проблемы со слюнными железами.

Несмотря на упоминание сахара выше, врач раскритиковала заявление, будто кариес появляется только у любителей сладкого.

«Нет еды, которая вызывает кариес, есть неправильный уход за зубами», — сказала врач. Также она напомнила, что кариес не всегда сопровождается тёмными пятнами на зубах. На начальной стадии заболевание проявляется в виде белых пятнышек.