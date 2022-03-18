Стоматолог специально ломал зубы пациентам, чтобы выставить им большой счет

Схема стоматолога из Графтона, 61-летнего Скотта Чармоли, началась в 2015 году, когда количество установленных им коронок резко возросло. Его доход вырос более чем на 1 миллион долларов, увеличившись с 1,4 миллиона долларов в 2014 году до 2,5 миллиона долларов в 2015 году, согласно судебным документам.

С 2016 по 2019 год Шармоли выставил страховщикам и пациентам счета на сумму более 4,2 миллиона долларов за процедуры по установке коронок, по данным федеральной прокуратуры.

Согласно федеральному обвинительному заключению, схема Чармоли работала следующим образом: Он делал рентгеновский снимок или фотографию зубов пациента, отмечал слабую линию или пятнышко на здоровом зубе и говорил пациенту, что это пятнышко указывает на кариес или перелом, который необходимо устранить с помощью коронки. После того как пациент соглашался на процедуру, Шармоли начинал работать бормашиной, чтобы повредить здоровый зуб, иногда отламывая часть, чаще всего коронку. Затем Шармоли останавливается и делает еще один рентгеновский снимок или фотографию повреждения, который он предоставляет для страхового покрытия, чтобы обосновать необходимость установки коронки.

Теперь Чармоли грозит до 10 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения в мошенничестве в сфере здравоохранения и максимум пять лет по каждому пункту обвинения. Вынесение приговора назначено на 17 июня.