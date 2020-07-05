Стоматологи назвали способ определить болезни по языку

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на австралийских стоматологов. По их словам, белый налёт на языке может свидетельствовать о несоблюдении гигиены полости рта, курении или частом употреблении алкоголя. Однако если он наблюдается больше двух недель без видимых причин, то может быть признаком дрожжевой инфекции или лейкоплакии.

Язык также может покраснеть. Это происходит из-за стресса или недостатка фолиевой кислоты и витамина B12. Такой симптом характерен и для аллергической реакции, остром фарингите или скарлатине.

Стоматологи посоветовали людям обращать внимание на незаживающие во рту ранки или бугорки. Это может быть симптомом рака ротовой полости. Так же как и кровотечения, онемение языка, появление красных или белых пятен.