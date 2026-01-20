Стоматологи выяснили: курица, орехи и сыр защищают зубы от кариеса и налета

Стоматологи выяснили: курица, орехи и сыр защищают зубы от кариеса и налетаУчёные нашли способ снизить риск кариеса с помощью аргинина
Для каждого участника изготовили специальные протезы, на которых собирался зубной налёт. Три раза в день протезы погружали в сладкий раствор, чтобы создать условия для роста бактерий. Затем одну сторону протеза обрабатывали аргинином, а другую — обычной водой. Через четыре дня налёт изучили в лаборатории.
Результаты оказались обнадёживающими. Налёт, обработанный аргинином, стал менее кислым, а значит — менее вредным для зубов.
Биоплёнки, обработанные аргинином, имели более высокий pH, то есть меньшую кислотность, через 10−35 минут после воздействия сахара. Также он снизил уровень кислотообразующих стрептококков (Streptococcus mitis/oralis) и немного увеличил количество стрептококков, способных метаболизировать аргинин и повышать pH
Аргинин — это природное вещество, которое уже содержится в слюне человека. Его можно получить из обычной пищи: мяса, рыбы, молочных продуктов, орехов, семян и бобовых. Также его добавляют в некоторые зубные пасты и ополаскиватели. При выборе средств для ухода за зубами стоит искать в составе слова «arginine» или «с аргинином».
Эксперты подчёркивают, что аргинин не заменяет чистку зубов, а лишь усиливает её эффект.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.