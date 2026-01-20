Стоматологи выяснили: курица, орехи и сыр защищают зубы от кариеса и налета

Для каждого участника изготовили специальные протезы, на которых собирался зубной налёт. Три раза в день протезы погружали в сладкий раствор, чтобы создать условия для роста бактерий. Затем одну сторону протеза обрабатывали аргинином, а другую — обычной водой. Через четыре дня налёт изучили в лаборатории.

Результаты оказались обнадёживающими. Налёт, обработанный аргинином, стал менее кислым, а значит — менее вредным для зубов.