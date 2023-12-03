Страдает каждая десятая женщина: ученые почти нашли решение опасного состояния у беременных

Страдает каждая десятая женщина: ученые почти нашли решение опасного состояния у беременныхЛекарство есть, но предотвращать все еще не могут
Ученые возможно нашли решение опасного состояния у беременных. В ходе недавнего исследования ученые из Медицинского колледжа Висконсина (MCW), возможно, разгадали код для предотвращения страшного состояния беременности - преэклампсии. Этот загадочный недуг поражает каждую десятую беременность без предупреждения, представляя опасность для жизни матери и ребенка.
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Исследование, посвященное секретам плаценты, показало, что клеточные стрессы в определенном слое могут вызывать преэклампсию. Изучив образцы человеческой плаценты и создав уникальную модель мыши, исследователи активировали сигналы, связанные с преэклампсией, вызывая повышение кровяного давления, повреждение почек и многое другое. Потрясающе, но лекарство под названием MitoQ оказалось способным защитить от симптомов преэклампсии.
«Пока мы не можем предотвратить преэклампсию, но это исследование делает нас на шаг ближе. Мы готовимся к клиническим испытаниям, чтобы изучить его эффективность», - говорит доктор Дженнифер Макинтош из MCW.
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