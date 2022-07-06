Страдаете мигренью? Значит, у вас выше риск заработать болезни сердца

Страдаете мигренью? Значит, у вас выше риск заработать болезни сердцаК такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в «Журнале клинической неврологии»
Сын-Дже Ли, доктор медицинских наук и доктор философии из больницы Университета Сунчхунхян в Пучхоне в Южной Корее, вместе с коллегами провёл анализ случаев развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с мигренью и без мигрени. Были взяты для этого данные Корейской национальной службы медицинского страхования за 2002-2018 годы, а средний период наблюдения за участниками составлял 14,8 лет. Всего изучили эксперты информацию о 130 050 людях с мигренью и о 130 050 людях без неё.
Исследователи выяснили, что группа с мигренью чаще сталкивалась с различными видами сердечно-сосудистых заболеваний. Мигрень в целом была связана с заболеванием периферических артерий (скорректированное отношение рисков, или aHR - 2,29), ишемической болезнью сердца (aHR = 2,17), ишемическим (aHR = 2,91) и геморрагическим инсультом (aHR = 2,46), фибрилляцией предсердий (aHR = 1,84).
Кроме того, вероятность развития болезней сердца выше была у женщин с мигренью по сравнению с мужчинами.
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