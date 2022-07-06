Страдаете мигренью? Значит, у вас выше риск заработать болезни сердца

Исследователи выяснили, что группа с мигренью чаще сталкивалась с различными видами сердечно-сосудистых заболеваний. Мигрень в целом была связана с заболеванием периферических артерий (скорректированное отношение рисков, или aHR - 2,29), ишемической болезнью сердца (aHR = 2,17), ишемическим (aHR = 2,91) и геморрагическим инсультом (aHR = 2,46), фибрилляцией предсердий (aHR = 1,84).

Кроме того, вероятность развития болезней сердца выше была у женщин с мигренью по сравнению с мужчинами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.