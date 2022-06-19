Страдаете от судорог в ногах? Причин этому - три

Страдаете от судорог в ногах? Причин этому - триПроверьте себя
Специалисты отмечают, что недостаток кальция действительно может привести к появлению судорог в ногах. Однако есть и другие причины: патологические и физиологические.
Физиологические связаны с влиянием таких факторов, как холод (переохлаждение), переутомление, интенсивные тренировки. Из-за интенсивных занятий спортом может возникнуть дисбаланс между расслаблением и сокращением ваших мышц. В результате это способствует возникновению судорог. Что касается переутомления мышц, то оно может быть связано с большими физическими нагрузками или активными видами отдыха (вроде альпинизма).
Патологические причины судорог - это, например, нарушение метаболизма (обмена веществ), функционирования нервной системы, недостаток кислорода в крови, врождённые пороки развития. В данном случае необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.
Если вы внезапно ощутили судороги в ногах ночью, то их причиной может быть облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, заболевания печени или болезни позвоночника (поясничного отдела).
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