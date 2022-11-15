Страдаете от запоров и диареи? Возможно, у вас какое-то из этих трёх заболеваний

Страдаете от запоров и диареи? Возможно, у вас какое-то из этих трёх заболеванийПроверьте себя
Диарея и запоры в большинстве случаев проходят, когда человек меняет рацион и свой образ жизни. Но если это не помогло, то есть вероятность, что данные симптомы указывают на определённые болезни.
Часто диарея и запоры связаны с колебаниями пищеварения из-за синдрома раздражённого кишечника. Обычно избавиться от этого можно при помощи диеты. Но в некоторых случаях диарея и запоры - это признаки серьёзных болезней.
- Рак толстой кишки. Причём изменение привычек кишечника - это и есть самый распространённый симптом данной болезни. У человека могут чередоваться приступы диареи и запоров либо усиливаться запоры. Кроме того, у вас может возникать ощущение, что вы не полностью опорожняете кишечник, или вы можете замечать кровь либо слизь в стуле.
Целиакия. Встречаются такие симптомы, как диарея или запоры, у почти 70 % пациентов. Но главным признаком болезни, как показывают исследования, является всё-таки диарея.
Болезнь Паркинсона. Считается, что при болезни Паркинсона нередко возникают запоры. Кроме того, пациенты с подобным диагнозом сталкиваются с диареей, с необходимостью сильно напрягаться при дефекации, с комковатым и твёрдым стулом.
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