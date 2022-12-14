Фитнес и здоровье
14:26, 14 декабря 2022
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Страдаете от звона в ушах? Вот как можно от него избавиться

Этот шум или звон каждый описывает по-разному

На постоянный звон в ушах жалуются многие пациенты, говорит специалист по слуху. Кроме того, более 50 миллионов жителей США страдают от этой проблемы. Чаще всего возникает шум в ушах у людей среднего возраста. И вот что вы можете с этим сделать.

Страдаете от звона в ушах? Вот как можно от него избавиться

Фото: npr

Часть исследователей отмечают, что шум в ушах образуется в самом ухе. Другие же эксперты говорят, что звон в ушах возникает из-за процессов, происходящих в мозге. И никто не может ничего точно сказать по этому поводу. К тому же на сегодняшний день нет лекарства от звона в ушах.

Учёным известно, что шум в ушах может возникнуть из-за громких звуков. И чаще всего в этом случае появляется он лишь на некоторое время, а потом проходит. Поэтому многие военные страдают этой проблемой.

Страдаете от звона в ушах? Вот как можно от него избавиться

Также шум в ушах возникает из-за инфекций носовых пазух, гриппа, лихорадки, стресса, воздействия никотина, кофеина, алкоголя, некоторых лекарственных препаратов.

Заглушить звон в ушах может помочь фоновый шум. Например, вы можете включить специальные видео на YouTube, кондиционер, вентилятор, аудиосистему, радио, телевизор. Использовать можно для этого и особые мобильные приложения.

Есть также устройства, которые помещаются в ухо, чтобы предотвратить появление шума в ушах.

У тех, кто страдает от снижения слуха, шум в ушах способны замаскировать обычные слуховые аппараты.

Такой же эффект оказывают некоторые разновидности антидепрессантов и успокоительных.

Ещё один подход - это когнитивно-поведенческая терапия. Особенно полезна она будет для людей с тревогой, депрессией, сотрясением мозга, посттравматическим стрессовым расстройством, черепно-мозговыми травмами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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