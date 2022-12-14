Страдаете от звона в ушах? Вот как можно от него избавиться

Страдаете от звона в ушах? Вот как можно от него избавитьсяЭтот шум или звон каждый описывает по-разному
На постоянный звон в ушах жалуются многие пациенты, говорит специалист по слуху. Кроме того, более 50 миллионов жителей США страдают от этой проблемы. Чаще всего возникает шум в ушах у людей среднего возраста. И вот что вы можете с этим сделать.
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Часть исследователей отмечают, что шум в ушах образуется в самом ухе. Другие же эксперты говорят, что звон в ушах возникает из-за процессов, происходящих в мозге. И никто не может ничего точно сказать по этому поводу. К тому же на сегодняшний день нет лекарства от звона в ушах.
Учёным известно, что шум в ушах может возникнуть из-за громких звуков. И чаще всего в этом случае появляется он лишь на некоторое время, а потом проходит. Поэтому многие военные страдают этой проблемой.
Также шум в ушах возникает из-за инфекций носовых пазух, гриппа, лихорадки, стресса, воздействия никотина, кофеина, алкоголя, некоторых лекарственных препаратов.
Заглушить звон в ушах может помочь фоновый шум. Например, вы можете включить специальные видео на YouTube, кондиционер, вентилятор, аудиосистему, радио, телевизор. Использовать можно для этого и особые мобильные приложения.
Есть также устройства, которые помещаются в ухо, чтобы предотвратить появление шума в ушах.
У тех, кто страдает от снижения слуха, шум в ушах способны замаскировать обычные слуховые аппараты.
Такой же эффект оказывают некоторые разновидности антидепрессантов и успокоительных.
Ещё один подход - это когнитивно-поведенческая терапия. Особенно полезна она будет для людей с тревогой, депрессией, сотрясением мозга, посттравматическим стрессовым расстройством, черепно-мозговыми травмами.
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