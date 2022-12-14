Страдаете от звона в ушах? Вот как можно от него избавиться

Также шум в ушах возникает из-за инфекций носовых пазух, гриппа, лихорадки, стресса, воздействия никотина, кофеина, алкоголя, некоторых лекарственных препаратов.

Заглушить звон в ушах может помочь фоновый шум. Например, вы можете включить специальные видео на YouTube, кондиционер, вентилятор, аудиосистему, радио, телевизор. Использовать можно для этого и особые мобильные приложения.

Есть также устройства, которые помещаются в ухо, чтобы предотвратить появление шума в ушах.

У тех, кто страдает от снижения слуха, шум в ушах способны замаскировать обычные слуховые аппараты.

Такой же эффект оказывают некоторые разновидности антидепрессантов и успокоительных.

Ещё один подход - это когнитивно-поведенческая терапия. Особенно полезна она будет для людей с тревогой, депрессией, сотрясением мозга, посттравматическим стрессовым расстройством, черепно-мозговыми травмами.

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