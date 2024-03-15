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Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 марта 2024, 14:15
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Страдаете ожирением? Возможно, причина кроется в вашем мозге

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism
Учёные обнаружили, что ожирение в среднем возрасте связано с изменениями в мозге . Исследователи из Университета Нагои и их коллеги из Японии выяснили, что ожирение в среднем возрасте развивается из-за возрастных изменений формы нейронов гипоталамуса. То есть области мозга, которая отвечает за аппетит и обмен веществ.

Белок под названием «рецептор меланокортина-4» (MC4R) обнаруживает переедание и регулирует обмен веществ и аппетит, предотвращая ожирение. Эксперименты на крысах показали, что MC4R были сконцентрированы в первичных ресничках (антенноподобных структурах), которые отходят от пары групп нейронов гипоталамуса в головном мозге. Кроме того, с возрастом первичные реснички становятся короче, что снижает количество MC4R и приводит к увеличению веса.

По мнению учёных, похожий механизм есть и у людей. К тому же известно, что с возрастом мы становимся более склонными к ожирению и избыточному весу.

Страдаете ожирением? Возможно, причина кроется в вашем мозге
© Kazuhiro Nakamura

Люди с ожирением имеют более высокий риск возникновения диабета, гиперлипидемии и других хронических болезней. У пациентов с ожирением жировая ткань производит избыточное количество лептина. Это запускает хроническое действие меланокортина. Основываясь на результатах нового исследования, учёные предполагают, что это может способствовать возрастному укорочению ресничек с MC4R и создавать ситуацию, при которой меланокортин становится неэффективным, увеличивая риск возникновения ожирения.

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