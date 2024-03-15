Страдаете ожирением? Возможно, причина кроется в вашем мозге

Страдаете ожирением? Возможно, причина кроется в вашем мозгеОб этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism
Белок под названием «рецептор меланокортина-4» (MC4R) обнаруживает переедание и регулирует обмен веществ и аппетит, предотвращая ожирение. Эксперименты на крысах показали, что MC4R были сконцентрированы в первичных ресничках (антенноподобных структурах), которые отходят от пары групп нейронов гипоталамуса в головном мозге. Кроме того, с возрастом первичные реснички становятся короче, что снижает количество MC4R и приводит к увеличению веса.
По мнению учёных, похожий механизм есть и у людей. К тому же известно, что с возрастом мы становимся более склонными к ожирению и избыточному весу.
Люди с ожирением имеют более высокий риск возникновения диабета, гиперлипидемии и других хронических болезней. У пациентов с ожирением жировая ткань производит избыточное количество лептина. Это запускает хроническое действие меланокортина. Основываясь на результатах нового исследования, учёные предполагают, что это может способствовать возрастному укорочению ресничек с MC4R и создавать ситуацию, при которой меланокортин становится неэффективным, увеличивая риск возникновения ожирения.
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