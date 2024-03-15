Страдаете ожирением? Возможно, причина кроется в вашем мозге

Белок под названием «рецептор меланокортина-4» (MC4R) обнаруживает переедание и регулирует обмен веществ и аппетит, предотвращая ожирение. Эксперименты на крысах показали, что MC4R были сконцентрированы в первичных ресничках (антенноподобных структурах), которые отходят от пары групп нейронов гипоталамуса в головном мозге. Кроме того, с возрастом первичные реснички становятся короче, что снижает количество MC4R и приводит к увеличению веса.

По мнению учёных, похожий механизм есть и у людей. К тому же известно, что с возрастом мы становимся более склонными к ожирению и избыточному весу.