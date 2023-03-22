Страдаете ожирением? Значит, у вашей дочери будет выше риск столкнуться с этой же проблемой

Страдаете ожирением? Значит, у вашей дочери будет выше риск столкнуться с этой же проблемойНо касается это только женщин
Как показало новое исследование, опубликованное в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, женщины с ожирением могут передать склонность к этой болезни своим дочерям. А вот в отношении сыновей такого эффекта нет.
Фото: Mirror
Известно, что люди с ожирением чаще сталкиваются с диабетом, высоким давлением, болезнями сердца и пр. Но результаты нового исследования показали, что девочки, рождённые от матерей, страдающих ожирением или имеющих много жира в организме, подвержены более высокому риску накопления жира.
Однако нужно провести дополнительные исследования, чтобы понять, почему это вообще происходит.
В ходе нового исследования специалисты измерили уровень жировых отложений и мышц у 240 детей и их родителей. Возраст детей составлял 9 лет и младше.
Оказалось, что у девочек индекс массы тела и жировая масса были такими же, как и у их матерей. Это позволяет предположить, что те из них, кто родился от матерей с ожирением или с высоким уровнем жира в организме, подвержены тоже более высокому риску развития ожирения либо набора лишнего веса.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.