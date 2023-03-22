Страдаете ожирением? Значит, у вашей дочери будет выше риск столкнуться с этой же проблемой

В ходе нового исследования специалисты измерили уровень жировых отложений и мышц у 240 детей и их родителей. Возраст детей составлял 9 лет и младше.

Оказалось, что у девочек индекс массы тела и жировая масса были такими же, как и у их матерей. Это позволяет предположить, что те из них, кто родился от матерей с ожирением или с высоким уровнем жира в организме, подвержены тоже более высокому риску развития ожирения либо набора лишнего веса.

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