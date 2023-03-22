Фитнес и здоровье
15:00, 22 марта 2023
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Страдаете ожирением? Значит, у вашей дочери будет выше риск столкнуться с этой же проблемой

Но касается это только женщин

Как показало новое исследование, опубликованное в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, женщины с ожирением могут передать склонность к этой болезни своим дочерям. А вот в отношении сыновей такого эффекта нет.

Страдаете ожирением? Значит, у вашей дочери будет выше риск столкнуться с этой же проблемой

Фото: Mirror

Известно, что люди с ожирением чаще сталкиваются с диабетом, высоким давлением, болезнями сердца и пр. Но результаты нового исследования показали, что девочки, рождённые от матерей, страдающих ожирением или имеющих много жира в организме, подвержены более высокому риску накопления жира.

Однако нужно провести дополнительные исследования, чтобы понять, почему это вообще происходит.

Страдаете ожирением? Значит, у вашей дочери будет выше риск столкнуться с этой же проблемой

CC0 Public Domain

В ходе нового исследования специалисты измерили уровень жировых отложений и мышц у 240 детей и их родителей. Возраст детей составлял 9 лет и младше.

Оказалось, что у девочек индекс массы тела и жировая масса были такими же, как и у их матерей. Это позволяет предположить, что те из них, кто родился от матерей с ожирением или с высоким уровнем жира в организме, подвержены тоже более высокому риску развития ожирения либо набора лишнего веса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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