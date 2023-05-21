Страдаете синдромом «Плюшкина»? Проверьтесь на деменцию!

Ребекка Пейдж из группы домов престарелых CHD Living выделяет такие специфические изменения поведения, как постоянное поправление одежды, расторможенность, скрупулезное ведение записей, чрезмерное накопительство вещей и беспокойство о деньгах.

Однако каждый симптом сам по себе может не указывать на конкретный тип деменции, и для более точного диагноза может потребоваться сочетание симптомов, а также мнение врачей.

Общие симптомы деменции включают снижение кратковременной памяти, путаницу при выполнении повседневных задач и социальную замкнутость.

Снизить риск развития деменции можно с помощью здорового образа жизни, например, отказа от курения и чрезмерного употребления алкоголя, поддержания социальных связей, упражнений для мозга, здорового питания и регулярных физических упражнений. Также очень важно поддерживать артериальное давление на здоровом уровне.

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