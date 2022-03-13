Странная «дышащая» подушка оказалась полезна для здоровья

Фитнес и здоровье
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Странная «дышащая» подушка оказалась полезна для здоровьяОна способна снимать стресс
Исследователи провели занятный эксперимент: они поставили 129 добровольцев в стрессовую ситуацию (внезапный тест по математике) и обнаружили, что люди, которые использовали «дышащую» подушку, были более расслаблены и спокойны.
«Дышащая» подушка представляет собой 36-сантиметровый предмет с надувным карманом. Её можно обнимать во время сна, подушка будет создавать ощущение, будто вы обнимаете кого-то живого.
Добровольцы принимали участие в опросе по измерению тревожности до и после того, как им рассказали о грядущем математическом тесте. В промежутке около трети участников обнимали подушку, ещё треть проводила медитацию, а у остальных не было никакой такой задачи.
Оказалось, что те, кто обнимал подушки, и те, кто медитировал, были более спокойны, чем участники из контрольной группы. То есть подушки наряду с медитацией могут снимать стресс, а это важно для здоровья.
Источник: Science Alert