Странная «дышащая» подушка оказалась полезна для здоровья

Добровольцы принимали участие в опросе по измерению тревожности до и после того, как им рассказали о грядущем математическом тесте. В промежутке около трети участников обнимали подушку, ещё треть проводила медитацию, а у остальных не было никакой такой задачи.

Оказалось, что те, кто обнимал подушки, и те, кто медитировал, были более спокойны, чем участники из контрольной группы. То есть подушки наряду с медитацией могут снимать стресс, а это важно для здоровья.