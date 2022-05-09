Странный запах мочи и другое: как на организм влияет спаржа

Ваша моча может начать странно пахнуть.

Этому есть научное объяснение. , объясняющие, почему это происходит. Спаржа содержит химическое соединение, называемое спаржевой кислотой, которое больше нигде не встречается. Оно и является основной причиной неприятного запаха. При этом у 40% людей есть специфическая генетическая вариация, которая позволяет им чувствовать запах кислоты в моче после употребления спаржи.

Вы можете чувствовать вздутие живота.

Всё потому, что в спарже много клетчатки.

Спаржа может помешать действию лекарств.

В частности, вещества в продукте мешают действию некоторых разжижающих кровь препаратов.

Вы можете обнаружить новую непереносимость.

В спарже есть углеводы, которые ваш организм может не переваривать.

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