Странный запах мочи и другое: как на организм влияет спаржа

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Странный запах мочи и другое: как на организм влияет спаржаЕсть побочные эффекты
Спаржа является источником различных витаминов и питательных веществ. В ней также мало калорий, натрия и жира. Однако данный продукт всё же имеет некоторые недостатки при регулярном употреблении. О них — в материале Eat this, not that.
- Ваша моча может начать странно пахнуть.
Этому есть научное объяснение. , объясняющие, почему это происходит. Спаржа содержит химическое соединение, называемое спаржевой кислотой, которое больше нигде не встречается. Оно и является основной причиной неприятного запаха. При этом у 40% людей есть специфическая генетическая вариация, которая позволяет им чувствовать запах кислоты в моче после употребления спаржи.
- Вы можете чувствовать вздутие живота.
Всё потому, что в спарже много клетчатки.
- Спаржа может помешать действию лекарств.
В частности, вещества в продукте мешают действию некоторых разжижающих кровь препаратов.
- Вы можете обнаружить новую непереносимость.
В спарже есть углеводы, которые ваш организм может не переваривать.
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