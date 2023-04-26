«Страшный сон» любого мужчины: названы признаки перекрута яичка

По словам профессора Джеймса Грина, директора урологической сети Barts Health NHS Trust, основными симптомами перекрута яичка являются сильная боль в яичке, боль в животе, рвота и боль, которая не проходит после отдыха или длится более часа.

При этом многие подростки и их родители склонны лечить боль в яичках обезболивающими средствами и ждать, пока она утихнет, что может лишь навредить.

Профессор Грин предупреждает, что люди и семьи должны осознать неотложность ситуации и немедленно обратиться за медицинской помощью. «У вас есть примерно шестичасовое окно, чтобы спасти яичко. Можно спасти яичко и после этого, в зависимости от тяжести перекрута, иногда повезет, и мы сможем частично его раскрутить, но в целом мы говорим о шести часах», - объясняет он.

Единственное доступное лечение перекрута яичка - это экстренная хирургическая операция или, если яичко погибло, его удаление.

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