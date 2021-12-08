Стресс оказался способен ускорить старение организма

Стресс оказался способен ускорить старение организмаЭто выяснили исследователи из Йельского университета
Учёные из Йельского университета сделали открытие, связанное с влиянием стресса на возрастные изменения в организме. Согласно результатам, опубликованным в издании Translational Psychiatry, ускоряет процесс старения организма. Но если человек начнёт лучше контролировать себя, свои эмоции, станет более психически стабильным, то неприятных последствий стресса можно избежать.
В исследовании приняли участие 444 человека в возрасте от 19 до 50 лет. Испытуемые в ходе эксперимента сдали анализы и ответили на вопросы, направленные на выявление уровня стресса и оценку психологической устойчивости.
Оказалось, что даже после учёта влияния таких факторов, как курение, ИМТ (индекс массы тела), раса, доход, у людей с высокими баллами по показателям хронического стресса были признаки ускоренного старения организма.
В то же время испытуемые, которые получили высокие баллы по самоконтролю и регуляции эмоций, оказались более устойчивы к негативному воздействию на организм стресса. Результаты подтверждают истинность того, что стресс заставляет быстрее стареть. При этом чем более психологически устойчив человек, тем больше у него шансов прожить долгую и здоровую жизнь.