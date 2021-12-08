Стресс оказался способен ускорить старение организма

Учёные из Йельского университета сделали открытие, связанное с влиянием стресса на возрастные изменения в организме. Согласно результатам, опубликованным в издании Translational Psychiatry, ускоряет процесс старения организма. Но если человек начнёт лучше контролировать себя, свои эмоции, станет более психически стабильным, то неприятных последствий стресса можно избежать.

В исследовании приняли участие 444 человека в возрасте от 19 до 50 лет. Испытуемые в ходе эксперимента сдали анализы и ответили на вопросы, направленные на выявление уровня стресса и оценку психологической устойчивости.