Стресс привёл к обострению одного из опасных заболеваний кишечника

Стресс привёл к обострению одного из опасных заболеваний кишечникаОб этом пишет портал Medical Xpress
Команда учёных из Университета Макмастера, Института исследований инфекционных заболеваний Майкла Дж. ДеГрута, Научно-исследовательского института пищеварительного здоровья семьи Фарнкомб в ходе исследования выявила связь между стрессом и проявлениями болезни Крона. При этом эксперимент проводился на мышах.
Автор напоминает, что болезнь Крона - аутоиммунное заболевание. Для него характерны такие признаки, как боли в кишечнике, трудности с приёмом пищи, наличие крови и/или слизи в кале.
Вместе с тем ранее проведённые исследования продемонстрировали, что один из главных факторов, влияющих на обострение болезни Крона, - дисбаланс бактерий в микробиоме кишечника.
Новое исследование показало, что при стрессе в организме мышей увеличивается число некоторых кишечных бактерий, а также уровень гормона стресса. Учёные также предполагают, что в стрессовых условиях иммунитет оказывается снижен, что даёт возможность размножаться вредоносным типам бактерий в кишечнике. Это приводит к образованию язв и других поражений на слизистой кишечника.
В ходе эксперимента мышей в течение 16 часов подвергали стрессу. После этого у них измерили уровень гормона стресса и количество некоторых типов кишечных бактерий. Затем животным дали специальные препараты, которые подавляют выработку гормона стресса. Обнаружилось, что иммунный ответ у них улучшился, проявление болезни Крона стало менее выраженным, число вредных бактерий в кишечнике сократилось.