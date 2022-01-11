Стресс привёл к обострению одного из опасных заболеваний кишечника

Команда учёных из Университета Макмастера, Института исследований инфекционных заболеваний Майкла Дж. ДеГрута, Научно-исследовательского института пищеварительного здоровья семьи Фарнкомб в ходе исследования выявила связь между стрессом и проявлениями болезни Крона. При этом эксперимент проводился на мышах.

Автор напоминает, что болезнь Крона - аутоиммунное заболевание. Для него характерны такие признаки, как боли в кишечнике, трудности с приёмом пищи, наличие крови и/или слизи в кале.

Вместе с тем ранее проведённые исследования продемонстрировали, что один из главных факторов, влияющих на обострение болезни Крона, - дисбаланс бактерий в микробиоме кишечника.