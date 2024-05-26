Стюардесса объяснила, каким людям нельзя летать на самолётах

Откажитесь от авиаперелёта, если у вас забито ухо, вы занимались дайвингом, сдавали кровь как донор, у вас действует анестезия или наркоз. Кроме того, лучше не летать при похмелье.

При насморке, заложенности носа или уха в некоторых случаях можно даже утратить слух. Если вы пережили операцию или сдачу крови, то ваш организм слишком слаб для полётов. Если же вы полетите после дайвинга, то вас ждёт декомпрессионная болезнь, которая возникает из-за очень быстрого снижения внутреннего давления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.