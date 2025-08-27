Суд в Германии запретил Apple называть часы «углеродно-нейтральными»

Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала иск, указав, что каждый алюминиевый Apple Watch Series 9 и 10 всё же производит около 8 кг выбросов CO2. Apple компенсировала это за счёт покупки «углеродных кредитов» — посадки эвкалиптов в Парагвае.

Суд обратил внимание на то, что 75% лесных участков арендуются только до 2029 года. После окончания аренды деревья могут быть вырублены, и тогда компенсация выбросов окажется сомнительной. По словам председательницы суда, потребители вправе ожидать, что такие леса будут сохраняться как минимум до 2050 года, в соответствии с Парижским соглашением о климате.

В Apple заявили, что суд частично поддержал их подход и компания продолжит снижать выбросы за счёт использования чистой энергии и новых технологий. В планах — достичь углеродной нейтральности всей цепочки поставок к 2030 году.