«Супер еда» стала более «супер»: водоросль превратили в источник каротиноидов

Euglena gracilis — это микроводоросль, крошечное водное растение, богатое витаминами, белками и полезными жирами. Она уже считается суперфудом благодаря разнообразному составу питательных веществ.

Новое исследование, опубликованное в журнале Plants, показывает умную технику, позволяющую увеличить производство каротиноидов у Euglena gracilis. Исследователи облучали микроводоросли красным светом и культивировали их в среде, приготовленной из бульона бонито — ароматного отвара, используемого в японской кухне.

Растения естественным образом вырабатывают каротиноиды в качестве защитного механизма от чрезмерного воздействия света. Красный свет имитирует этот стресс, стимулируя Euglena gracilis вырабатывать больше каротиноидов. Бульон бонито, богатый питательными веществами, обеспечил идеальную среду для роста микроводорослей. Интересно, что культуры, выращенные в бульоне бонито, не только росли быстрее, но и демонстрировали отчетливую «реакцию покраснения», что является признаком повышенной выработки каротиноидов.

Это исследование прокладывает путь к более устойчивому и эффективному методу производства высокопитательной Euglena gracilis. Оно также углубляет наше понимание производства каротиноидов в микроводорослях, что потенциально может привести к усовершенствованию производства пищевых добавок и даже к разработке совершенно новых суперпродуктов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.