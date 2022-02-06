Свекольный сок оказался способен снизить давление

Одна часть испытуемых каждый день выпивала по чашке (250 мл) сока с нитратами, другая - без нитратов. Спустя пару недель участники поменялись напитками. По итогам исследования оказалось, что диетический и богатый нитратами свекольный сок может понизить давление. При этом улучшение состояния наступало через 24 часа.

Во время клинических испытаний давление снижалось на 2,4 мм рт. ст. в среднем, в домашних условиях - на 3,8 мм рт. ст. В то же время давление, которое измерялось в течение 24 часов амбулаторно, уменьшалось на 5,2 мм рт. ст.

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