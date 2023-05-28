Свинину назвали самым вредным мясом: чем она опасна

Бобровский объяснил, что красное мясо содержит большое количество насыщенных жиров, широко известных как «плохие» жиры. Он подчеркнул, что чем больше этих жиров в мясе, тем выше риск развития таких заболеваний, как атеросклероз, который может привести к инсультам, инфарктам и нарушениям кровообращения.

Однако Бобровский уточнил, что не все красное мясо одинаково вредно. Он отметил, что жители Кавказского региона употребляют баранину, но среди них есть значительное число людей, которые живут долго. Диетолог пояснил, что на самом деле кавказцы потребляют телятину, которая по составу жиров схожа с рыбой и считается более здоровым вариантом.

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