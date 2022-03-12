Сыпь при омикроне: с чем она связана и насколько опасно

По словам врача, сыпь при заражении омикрон-штаммом COVID-19 чаще появляется при тяжелом течении болезни. Помимо этого, причинами такой сыпи могут быть и хроническая сосудистая патология со склонностью к аллергии. “Сыпь часто говорит о распространении инфекции за пределами дыхательной системы, по всему организму”, — объясняет Руженцова.

Все дело в том, что при заражении “омикроном” повреждаются мелкие сосуды под кожей, что и становится причиной неприятной сыпи.

Специалист предупреждает, что при появлении сыпи следует обратиться к врачу.