Сыр с плесенью вызвал вспышку эпидемии в нескольких американских штатах

Представители здравоохранения смогли отследить вспышку до кешью бри после выявления двух первых случаев заболевания в Теннесси, которые употребляли продукт одной и той же марки. Полногеномное секвенирование бактерий Salmonella, обнаруженных у пациентов, подтвердило их связь. Дальнейшее расследование выявило генетически родственные случаи в Калифорнии и Флориде.

После тщательного отбора проб было обнаружено, что 95 процентов образцов бри из кешью в розничной торговле и 25 процентов проб окружающей среды с производственного предприятия дали положительный результат на сальмонеллу.

Имея неопровержимые доказательства, производитель, компания Jule's Foods, добровольно объявила об отзыве продукции. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) определило, что источником заражения стали сырые кешью, использованные в продукте, поскольку они не прошли необходимую безопасную обработку.

К счастью, вспышка заболевания ограничилась 20 случаями в четырех штатах, смертей не зарегистрировано.

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