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Сыр с зелёной плесенью оказался способен защитить от болезней сердца

Об этом сообщает турецкое издание Haber7
Сыр с зелёной плесенью в целом может быть очень полезным для организма. Предотвращение развития сердечно-сосудистых заболеваний - это лишь одно из его свойств. О нём и о других свойствах - в статье.
Сыр с зелёной плесенью оказался способен защитить от болезней сердца

По словам автора, сыр с зелёной плесенью способен оказать положительное влияние на здоровье. Прежде всего, за счёт содержащегося в нём фосфора. Как известно, данное вещество отвечает за состояние костей и зубов. Помогает укрепить зубы и кальций, который тоже входит в состав сыра.

Кроме того, согласно результатам научных исследований, у людей, которые едят такой сыр, вероятность развития болезней сердца ниже, чем у тех, кто не употребляет этот продукт. К тому же сыр с зелёной плесенью способен защитить от образования тромбов в сосудах и предотвратить воспаление артерий.

Сыр с зелёной плесенью оказался способен защитить от болезней сердца

Такой сыр также укрепляет иммунитет, улучшает память, предотвращает остеопороз, помогает при лечении артрита. Обладает сыр с зелёной плесенью и противовоспалительным эффектом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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