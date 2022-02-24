Сыр с зелёной плесенью оказался способен защитить от болезней сердца

Сыр с зелёной плесенью оказался способен защитить от болезней сердцаОб этом сообщает турецкое издание Haber7
По словам автора, сыр с зелёной плесенью способен оказать положительное влияние на здоровье. Прежде всего, за счёт содержащегося в нём фосфора. Как известно, данное вещество отвечает за состояние костей и зубов. Помогает укрепить зубы и кальций, который тоже входит в состав сыра.
Кроме того, согласно результатам научных исследований, у людей, которые едят такой сыр, вероятность развития болезней сердца ниже, чем у тех, кто не употребляет этот продукт. К тому же сыр с зелёной плесенью способен защитить от образования тромбов в сосудах и предотвратить воспаление артерий.
Такой сыр также укрепляет иммунитет, улучшает память, предотвращает остеопороз, помогает при лечении артрита. Обладает сыр с зелёной плесенью и противовоспалительным эффектом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.