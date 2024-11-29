Так вот почему все вокруг злые: шум дорог усилил стресс и тревогу

Опубликовано 29 ноября 2024, 03:001 мин.
Так вот почему все вокруг злые: шум дорог усилил стресс и тревогуИсследование показало, что дорожный шум маскирует воздействие звуков природы на стресс и тревогу
Шум дорог усилил стресс и тревогу, показало исследование. Новое исследование, опубликованное в PLOS ONE, показывает, что искусственные звуки, такие как движение машин, могут снижать «положительное влияние природных звуковых ландшафтов» на стресс и тревогу. В исследовании, проведенном Полом Линтоттом из Университета Западной Англии и Лией Гилмур из организации Bat Conservation Trust, изучалось, как различные «звуковые ландшафты» влияли на настроение и уровень тревожности 68 студентов-добровольцев.
Участники слушали естественный звуковой ландшафт, записанный в британских лесах, а также вариации, включающие звуки дорожного движения со скоростью 20 (32 км) и 40 миль (64 км) в час.
Результаты показали, что природный звуковой ландшафт сам по себе снижал уровень стресса и тревоги и улучшал настроение. Однако при добавлении звуков дорожного движения положительный эффект значительно снижался, а самые высокие уровни стресса и тревоги отмечались, когда скорость движения достигала 40 миль/час.
Не забывайте слушать природу.
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