Так вот почему все вокруг злые: шум дорог усилил стресс и тревогу

Участники слушали естественный звуковой ландшафт, записанный в британских лесах, а также вариации, включающие звуки дорожного движения со скоростью 20 (32 км) и 40 миль (64 км) в час.

Результаты показали, что природный звуковой ландшафт сам по себе снижал уровень стресса и тревоги и улучшал настроение. Однако при добавлении звуков дорожного движения положительный эффект значительно снижался, а самые высокие уровни стресса и тревоги отмечались, когда скорость движения достигала 40 миль/час.

Не забывайте слушать природу.

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