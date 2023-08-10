«Те же яйца, только в профиль»: новейшие часы Samsung Galaxy Watch 6 обозрели

Samsung Galaxy Watch 6 продолжили тенденцию небольших усовершенствований в линейке носимых устройств. Не внося серьезных изменений, они улучшают незначительные характеристики.

Дизайн остался прежним: гладкий корпус с прочной конструкцией в таких цветовых вариантах, как графит и серебро. Изюминкой является улучшенный Super AMOLED-дисплей, обеспечивающий лучшую читаемость, уменьшенные ободки и повышенную яркость даже при солнечном свете.

Программное обеспечение на базе One UI 5 отличается улучшенными уведомлениями и более плавным переключением между устройствами.

Улучшены функции здоровья: появились функции отслеживания сна и тренировок, а также кардиоупражнения. Заметно улучшилось время работы от аккумулятора: теперь его хватает на день и ночь с запасом.

Кроме того, устройство быстрее заряжается.

Несмотря на то что Galaxy Watch 6 не являются революционным обновлением, они предлагают хорошо продуманные усовершенствования и функции по относительно разумной цене. Но если вы пропустите эту линейку, много не потеряете.