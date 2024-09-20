Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 сентября 2024, 20:35
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Технология смешанной реальности помогла разделить сросшихся близнецов

В ходе 14-часовой операции
В ходе новаторской 14-часовой операции годовалые сросшиеся близнецы Миналь и Мирха были успешно разделены благодаря технологии смешанной реальности (СР). Сложная операция была проведена в турецкой больнице под руководством Нур уль Овасе Джилани.
Технология смешанной реальности помогла разделить сросшихся близнецов
© Ferra

Сложная процедура, проводившаяся в два этапа в течение трех месяцев, включала в себя МРТ, которая позволила хирургической команде визуализировать 3D-модели общих кровеносных сосудов и тканей мозга близнецов, и СР, которая сделала их изучении намного удобнее.

Обе девочки поправляются и, как ожидается, вернутся домой в Пакистан в следующем месяце.

Джилани, который ранее разделял сросшихся близнецов в Бразилии, Израиле и Пакистане, выразил надежду на светлое будущее девочек.

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