Технология смешанной реальности помогла разделить сросшихся близнецов

Сложная процедура, проводившаяся в два этапа в течение трех месяцев, включала в себя МРТ, которая позволила хирургической команде визуализировать 3D-модели общих кровеносных сосудов и тканей мозга близнецов, и СР, которая сделала их изучении намного удобнее.

Обе девочки поправляются и, как ожидается, вернутся домой в Пакистан в следующем месяце.

Джилани, который ранее разделял сросшихся близнецов в Бразилии, Израиле и Пакистане, выразил надежду на светлое будущее девочек.

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