Технология смешанной реальности помогла разделить сросшихся близнецов

Опубликовано 20 сентября 2024, 20:351 мин.
Технология смешанной реальности помогла разделить сросшихся близнецовВ ходе 14-часовой операции
В ходе новаторской 14-часовой операции годовалые сросшиеся близнецы Миналь и Мирха были успешно разделены благодаря технологии смешанной реальности (СР). Сложная операция была проведена в турецкой больнице под руководством Нур уль Овасе Джилани.
Сложная процедура, проводившаяся в два этапа в течение трех месяцев, включала в себя МРТ, которая позволила хирургической команде визуализировать 3D-модели общих кровеносных сосудов и тканей мозга близнецов, и СР, которая сделала их изучении намного удобнее.
Обе девочки поправляются и, как ожидается, вернутся домой в Пакистан в следующем месяце.
Джилани, который ранее разделял сросшихся близнецов в Бразилии, Израиле и Пакистане, выразил надежду на светлое будущее девочек.
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