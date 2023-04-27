Теперь достаточно простого анализа мочи для раннего выявления рака

Сенсоры способны обнаруживать различные раковые белки, а также могут помочь определить тип опухоли и ее реакцию на лечение. Эта может сделать диагностику более доступной для пациентов повсеместно.

Наночастицы разработаны таким образом, что при попадании в опухоль они выбрасывают короткие последовательности ДНК, и эти «штрих-коды» ДНК выделяются с мочой.

Исследователи могут анализировать штрих-коды, чтобы выявить отличительные особенности опухоли конкретного пациента. Тест можно проводить с помощью бумажной полоски, подобно домашнему тесту Covid.

В ходе испытаний на мышах исследователи показали, что с помощью датчиков можно определить активность пяти различных ферментов, которые экспрессируются в опухолях.

Они также продемонстрировали, что их подход может различать не менее 46 различных штрих-кодов ДНК в одном образце, используя микрофлюидное устройство для анализа образцов.

Исследователи предполагают, что для использования на людях может потребоваться более пяти штрих-кодов, поскольку опухоли людей отличаются большим разнообразием.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.