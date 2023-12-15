Теперь и в снижающих уровень холестерина препаратах нашли метод борьбы с опухолями

В ходе исследования были проанализированы мыши, у которых развивались зубчатые полипы и опухоли, что позволило выявить цепочку молекулярных событий, приводящих к повышенной выработке холестерина. Подтвердив полученные результаты на людях, исследователи продемонстрировали, что блокирование выработки холестерина в мышиных моделях предотвращает прогрессирование этих специфических кишечных опухолей.

Потенциальное влияние исследования распространяется на клинические испытания, где мероприятия по снижению уровня холестерина могут произвести революцию в стратегиях профилактики этой крайне агрессивной формы рака.

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