Фитнес и здоровье
13:37, 15 декабря 2023
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Теперь и в снижающих уровень холестерина препаратах нашли метод борьбы с опухолями

Переломный момент в профилактике рака?

Исследователи из Weill Cornell Medicine, возможно, увеличили свои шансы в борьбе с агрессивными колоректальными опухолями. Доклиническое исследование показало, что трудно обнаруживаемые предраковые образования, известные как зубчатые полипы, и последующие опухоли в значительной степени зависят от повышенного производства холестерина. Находка открывает перспективы использования препаратов, снижающих уровень холестерина, для профилактики или лечения этих грозных опухолей.

Теперь и в снижающих уровень холестерина препаратах нашли метод борьбы с опухолями

© Ferra.ru / Kandinsky 3

В ходе исследования были проанализированы мыши, у которых развивались зубчатые полипы и опухоли, что позволило выявить цепочку молекулярных событий, приводящих к повышенной выработке холестерина. Подтвердив полученные результаты на людях, исследователи продемонстрировали, что блокирование выработки холестерина в мышиных моделях предотвращает прогрессирование этих специфических кишечных опухолей.

Потенциальное влияние исследования распространяется на клинические испытания, где мероприятия по снижению уровня холестерина могут произвести революцию в стратегиях профилактики этой крайне агрессивной формы рака.

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