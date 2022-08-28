Теперь в человеке можно вырастить новую печень. Но пить все равно бросайте

Если это окажется успешным, на будущих добровольцах будут испытывать более сильные дозы, что потенциально позволит им развить до шести "мини-почек", сообщает MIT Technology Review.

Метод заключается в том, что клетки из донорской печени вводятся в лимфатические узлы пациентов с заболеваниями печени в надежде, что они дадут начало новым органам. Донорские печени не подходят для пересадки, но все же могут стать потенциально спасительным вариантом лечения для реципиентов. По оценкам исследователей, всего одна такая печень может помочь в лечении более 75 человек.

"Использование этих органов, которые в противном случае выбрасываются, для помощи пациентам... является революционным", - сказала в интервью MIT Technology Review биолог, специализирующаяся на стволовых клетках, Валери Гуон-Эванс, которая не принимала участия в исследовании.