«Терафлю» потребовали снять с продажи в США. Его признали неэффективным

Отмечается, что сам по себе фенилэфрин безопасен. Но препараты на его основе бесполезны. Учёные из Университета Флориды ещё в 2015 году просили FDA убрать фенилэфрин из списка одобренных безрецептурных лекарств.

Эксперты считают, что FDA не торопится, так как здесь «низок риск причинения вреда».