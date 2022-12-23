«Терафлю» потребовали снять с продажи в США. Его признали неэффективным

16:14, 23 декабря 2022
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«Терафлю» потребовали снять с продажи в США. Его признали неэффективнымХоть вещество в нём и безвредно
Врачи попросили Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) СШ запретить продажу лекарств Benadryl, Mucinex, Theraflu и Tylenol. Они содержат вещество фенилэфрин, и оказалось, что оно вовсе неэффективно в борьбе с заложенностью носа.
Фото: Flickr
Отмечается, что сам по себе фенилэфрин безопасен. Но препараты на его основе бесполезны. Учёные из Университета Флориды ещё в 2015 году просили FDA убрать фенилэфрин из списка одобренных безрецептурных лекарств.
Эксперты считают, что FDA не торопится, так как здесь «низок риск причинения вреда».