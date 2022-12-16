Тихий убийца: перечислены признаки высокого кровяного давления

Так какой уровень артериального давления считается слишком высоким? Специалисты называют показатели выше 180/120. Без лечения высокое кровяное давление увеличивает риск сердечного приступа, инсульта и других серьёзных проблем со здоровьем. Эксперты говорят, что важно проверять своё давление не реже одного раза в два года, начиная с 18 лет. Некоторым людям нужны более частые проверки.

Специалисты также назвали признаки высокого кровяного давления: одышка, нечёткость зрения, головная боль, сексуальная дисфункция, боль в груди.

Отметим, что самодиагностикой заниматься не следует, и при любых подозрениях нужно обращаться к врачу.