Токсичность чёрного пластика переоценили из-за ошибки в расчетах

Первоначально авторы оценили ежедневное воздействие BDE-209 — запрещенного антипирена — в 34 700 нанограммов, что близко к ошибочно рассчитанному «безопасному» пределу в США в 42 000 нанограммов. Однако фактический безопасный уровень, установленный Агентством по охране окружающей среды страны, составляет 420 000 нанограмм в день для взрослого человека весом 60 кг.

Авторы исправили ошибку, уточнив, что уровень воздействия намного ниже безопасного порога. Несмотря на это, они сохраняют свой вывод о том, что токсичные антипирены загрязняют некоторые изделия из черного пластика, создавая потенциальный риск воздействия.

В ходе исследования было протестировано 203 изделия из черного пластика, включая кухонные инструменты, игрушки и подносы для еды.

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