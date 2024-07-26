Токсичные «вечные химикаты» нашли в пестицидах

Эти вещества, известные как пер- и полифторалкильные вещества (PFAS), представляют значительную опасность для здоровья человека и были обнаружены в источниках воды и пищевых продуктах. Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives.

PFAS, давно вызывающие озабоченность экологов, в основном регулируются в промышленных условиях, на свалках и в потребительских товарах. Однако новое исследование подчеркивает их распространенность в сельскохозяйственных пестицидах. В исследовании использовались публичные базы данных для анализа активных и инертных ингредиентов пестицидов. В то время как активные ингредиенты направлены на борьбу с вредителями, инертные ингредиенты повышают эффективность и долговечность токсичных компонентов.

Исследование показало, что 14% всех активных ингредиентов пестицидов в США — это PFAS, включая почти треть тех, которые были одобрены в последнее десятилетие.

Исследователи призывают к запрету фторированных пластиковых контейнеров, обязательному указанию всех инертных ингредиентов на этикетках продуктов, а также к дальнейшим исследованиям влияния пестицидов на здоровье человека.

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