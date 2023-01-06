Толстые люди плохо реагируют лечение ожирения из-за генов

В рамках проекта GERONIMO изучались пациенты клиники ожирения при университетской больнице Голуэя, которые проходили интенсивную краткосрочную программу ограничения питания под наблюдением врача, чтобы попытаться обратить вспять некоторые медицинские проблемы, связанные с тяжелой формой ожирения.

В ходе исследования ученые смогли проанализировать небольшие изменения в сотнях генов, которые были связаны с ожирением. Объединив информацию, полученную в результате измерения вариаций генов, был рассчитан "генетический балл риска" для шести различных признаков, связанных с ожирением.

Профессор Фрэнсис Финукейн сказал: "Мы знаем, что в целом наследственность и "генетика" играют огромную роль во влиянии на массу тела и риск осложнений, связанных с ожирением … но найти гены, которые определяют этот риск, было непросто".

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