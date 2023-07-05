Толстые подростки перестали считать себя таковыми: ученые бьют тревогу

Толстые подростки перестали считать себя таковыми: ученые бьют тревогуТакой подход лишь вредит им
Новое исследование, в котором приняли участие более 745 000 подростков из 41 страны Европы и Северной Америки, выявило тревожную тенденцию в восприятии веса тела среди подростков.
Исследование, опубликованное в журнале Child and Adolescent Obesity, показало, что все больше подростков недооценивают свою массу тела, в то время как число тех, кто переоценивает свой вес, уменьшилось.
По мнению международной группы экспертов, проводивших исследование, эти изменения в восприятии массы тела могут оказать негативное влияние на мероприятия в области общественного здравоохранения, направленные на снижение веса у молодых людей.
Ведущий автор исследования доктор Анук Гераетс подчеркнула, что в этом критическом возрасте восприятие человеком своей массы тела может повлиять на выбор образа жизни.
Подростки, которые недооценивают свой вес, могут не чувствовать необходимости вносить изменения в образ жизни, что потенциально усугубляет проблему ожирения.
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